شكرا لقرائتكم خبر عن دور صندوق التعليم الجامعى الخاص والأهلى.. قانون تنظيم الجامعات يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص قانون تنظيم الجامعات أنه ينشأ بوزارة التعليم العالى صندوق للتعليم الجامعى الخاص والأهلى ينفق منه على تطوير وتحديث هذا التعليم، وكذا البحوث والمشاريع البحثية، وعلى كل ما يلزم لممارسة المجلس سائر اختصاصاته، وذلك طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية وتتكون موارد الصندوق من:

( أ ) المبالغ التى قد يتم إدراجها لهذا الغرض فى موازنة وزارة التعليم العالى.

(ب) ما تسهم به الجامعات الخاصة والأهلية مقابل ما يقدم لها من خدمات طبقًا لما يقرره مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية.

(ج) الإعانات والهبات والتبرعات التى يقبلها الصندوق طبقًا للائحته ويوافق عليها الوزير المختص بالتعليم العالى.

(د) حصيلة استثمار أموال الصندوق.

وتودع أموال الصندوق فى حساب خاص بالبنك المركزى.