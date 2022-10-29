جودة عبد الخالق: المشروعات القومية مفيدة لتوفير فرص عمل

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتورة جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادى ووزير التموين الأسبق، أن هناك جزءا من المشروعات القومية التى تنفذ بالتوازى مطلوبة ومفيدة لتوفير فرص عمل.

وأضاف الدكتورة جودة عبد الخالق خلال كلمه له فى صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذى عقد مساء اليوم، حول أولويات الإنفاق الحكومى والذى أداره المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هناك عجز خارجى وداخلى كبير، تخطت النسبة المريحة لإدارة الاقتصاد فى هدوء، مشيرا إلى أنه فى ظل المعطيات الحالية نحتاج إلى المزيد من ضبط النفس فى عملية الإنفاق وترتيب للأولويات.

شارك فى الصالون كل من دكتور جودة عبد الخالق المفكر الاقتصادى ووزير التموين الأسبق، ومحمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، ودكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجميل حلمى عبد الواحد، مساعد وزيرة التخطيط المشرف العام على مشروع حياة كريمة بالوزارة، ومحمد عبد الفتاح مستشار وزير المالية لشئون الموازنة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومى مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التى سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.