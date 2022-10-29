شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى الفقى: الاستثمارات الحكومية ضرورية لزيادة معدلات النمو وتقليل البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه خلال الفترة الحرجة الحالية يجب أن ننظر إلى معدلات نمو حقيقية، وأنه في ظل الظروف الحالية يجب أن يكون معدل النمو ضعف معدل النمو السكاني إن لم يزد، ومعدل نمو السكان 2.1 حاليا، فبالبتالي معدل النمو يجب ألا يقل عن 5%.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذي عقد مساء اليوم، حول أولويات الإنفاق الحكومي وأداره المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف الدكتور فخري الفقي، أن زيادة معدل النمو يجب أن ترتبط بزيادة معدلات توفير فرص العمل، وأن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تقليل معدلات البطالة عن طريق المشروعات القومية، التي تنقسم لنوعين إما مشروعات بنية أساسية، أو مشروعات في قطاعي التعليم والصحة.

وأكد الفقي، أن النمو لن يزيد إلا بالاستثمارات العامة وهي حاليا تلت تريليون جنيه مصر، وهذا يندرج تحته الاستثمارات العامة والخاصة، وننتظر أن يصل هذا الرقم إلى ما يزيد عن تريليون جنيه مصري، منتظر من القطاع الخاص أن يساهم بنصيب من 20% إلى 30 تريليون جنيه، والباقي استثمارات حكومية، مشددا على أن هذه الاستثمارات هي التي تخلق النمو وتقلل فرص العمل.

شارك في الصالون كل من دكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي ووزير التموين الأسبق، محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، دكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وجميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط المشرف العام على مشروع حياة كريمة بالوزارة، محمد عبد الفتاح مستشار وزير الماليه لشئون الموازنة.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.