"تربية المراهق".. ندوة في نقابة المهندسين بالإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي واللجنة الاجتماعية، مساء اليوم السبت، ندوة بعنوان " كيف أربي مراهقًا؟"، حاضر فيها الدكتورة هاجر مرعي، استشاري الصحة النفسية وخبيرة العلاقات الأسرية.

تحدثت استشاري الصحة النفسية الدكتورة هاجر مرعى، عن المخاوف التي تواجه الأسرة المصرية أثناء تربية الأبناء وكيفية التعامل معها فى المراحل العمرية المختلفة، وعصبية الأطفال والعناد فى اتخاذ القرارات في عمر المراهقة والتعامل الصحيح معها.

كما تطرقت إلى قلق المراهقين وأسباب الشعور به، ومنها القلق بسبب الشعور بالفقد والطريقة الصحيحة لإكسابه الثقة للتحدث إلى أسرته أو متخصص لحل هذه المشاكل.

من جانبه قال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إن تربية الأبناء وتعديل السلوك من أهم ما يشغل الأسرة المصرية لذلك تحرص نقابة المهندسين بالإسكندرية على استضافة متخصصين لإلقاء ندوات توعوية في هذا الشأن.

أشار إلى أن موضوع الندوة من أهم الموضوعات التى تناقشها اللجنة الاجتماعية والثقافية والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات السلوكية والنفسية بناءً على طلب المهندسين وأسرهم لتحقيق استفادة كبيرة منها.