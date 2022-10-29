مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت عن خالص تعازيها لجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة إثر حادث التدافع في وسط العاصمة سيول أثناء احتشاد الآلاف للاحتفال، والذي أسفر عن مصرع أعداد كبيرة من المواطنين وإصابة آخرين.

كما أعربت مصر عن مواساتها لحكومة وشعب جمهورية كوريا الجنوبية ولأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المُصابين، ومؤكدةً على وقوفها بجوار كوريا الجنوبية في هذا الظرف الأليم.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث التدافع الذي وقع أثناء احتفالات الهالوين بالعاصمة الكورية الجنوبية سول اليوم السبت إلى 146 قتيلاً على الأقل و150 مصابًا، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.