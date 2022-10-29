شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يتغني بمستوي دي بروين أمام ليستر سيتي اليوم فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن مواجهة ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي، والتي أنتهت بفوز الفريق السماوي بهدف نظيف سجله دي بروين، حيث أشاد المدرب الإسباني بالروح العالية التى خاض بها النجم البلجيكي مباراة اليوم.

وأضاف أن مستوي دي بروين الليلة أختلف تمامًا عن المواجهات السابقة للفريق، حيث وصف اللاعب بأنه كان مذهلًا فى مواجهة ليستر، كما أكد أنه لا يشك أبدًا فى إمكانيات اللاعب الكبيرة، خاصة أنه عمل معه لمدة تقترب من السبع أعوام، مما جعله يعرف اللاعب جيدًا فى الفترة السابقة، كما أنه يظن أن اللاعب يشعر بالإنسجام باللعب تحت قيادته الفنية.



جوارديولا يعرب عن سعادته بالصدارة

وأعرب جوارديولا عن سعادته البالغة بإعتلاء فريقه صدارة الدوري الإنجليزي، خاصة أن مواجهة ليستر كانت فى غاية الصعوبة، لا سيما أنه كان خارج الديار، بالإضافة إلى أن الفريق كان يعاني من بعض الغيابات المؤثرة قبل مواجهة الثعالب، ولكن الفريق نجح فى خطف الثلاث نقاط، الشئ الأهم فى الفترة الحالية.



مانشستر سيتي يصدر الضغط لأرسنال

وأصبح نادي أرسنال مطالبًا بالفوز فى مواجهة نوتنجهام فورست غدًا حتى يعتلى صدارة الدوري الإنجليزي مجددًا، خاصة أن أي إخفاق للفريق فى الفترة المقبلة سيمنح الصدارة لفريق السيتي، مما سيصعب من مهمة الجانرز فى العودة مرة أخري إلى إعتلاء جدول ترتيب المسابقة.