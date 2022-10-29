روسيا تدعو أمريكا إلى استعادة الأسلحة النووية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، واشنطن إلى استعادة الأسلحة النووية التي أرسلتها لدول أخرى، حسب وكالة الأنباء الروسية تاس.

وقال: «في هذه الأوقات المفعمة بالتوتر والمخاطر المتزايدة، يقع على كاهل الدول النووية مسؤولية خاصة للحيلولة دون التصعيد».

جاء ذلك، في معرض تعقيب السفير على مقال نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، يفيد بأن الولايات المتحدة ستسرع وتيرة خطط تخزين قنابل الجاذبية طراز بي 61 - 12 التي تلقى من الجو، في أوروبا.

وأضاف، «ورغم ذلك، أدعو مجددا واشنطن إلى إعادة كل الأسلحة النووية التي أرسلتها إلى الخارج، إلى أراضيها، والقضاء على البنية التحتية الخارجية لتخزينها وصيانتها».