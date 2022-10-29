شكرا لقرائتكم خبر 7 ملايين أوكراني فروا من بلادهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت دراسة أجرتها وكالات دولية، أن أوكرانيا شهدت حتى أغسطس الماضي نزوح أكثر من 7 ملايين شخص داخلها.

ووفقا لتقرير مشترك لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة الدولية للهجرة، فإن معظم النازحين من النساء، وثلثهم تقريبا نزحوا أكثر من مرة.

من ناحية أخرى، إن أكثر من 6 ملايين من أولئك الأشخاص الذين نزحوا داخل أوكرانيا أو منها، قرروا حتى أغسطس الماضي العودة إلى ديارهم.