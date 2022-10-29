7 ملايين أوكراني فروا من بلادهم

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ووفقا لتقرير مشترك لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة الدولية للهجرة، فإن معظم النازحين من النساء، وثلثهم تقريبا نزحوا أكثر من مرة.من ناحية أخرى، إن أكثر من 6 ملايين من أولئك الأشخاص الذين نزحوا داخل أوكرانيا أو منها، قرروا حتى أغسطس الماضي العودة إلى ديارهم.
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