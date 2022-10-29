شكرا لقرائتكم خبر عن صالون التنسيقية يناقش أولويات الإنفاق الحكومي خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، الصالون الذى تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "أولويات الإنفاق الحكومي" خلال الفترة المقبلة خاصة بالتزامن مع الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم كله، يأتي ذلك في إطار اهتمام التنسيقية بقضايا الوطن، والتي سيتم طرحها ومناقشتها خلال جلسات الحوار الوطني المختلفة، وستنطلق خلال الفترة المقبلة .

يستضيف الصالون الدكتورة جودة عبد الخالق المفكر الاقتصادي ووزير التموين الأسبق، محمد موسى نائب محافظ المنوفية، د.فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط المشرف العام على مشروع حياة كريمة بالوزارة، محمد عبد الفتاح مستشار وزير الماليه لشئون الموازنة، ويدير الصالون المهندس إبراهيم رمضان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات النقاشية بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني وتبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية.