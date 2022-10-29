شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر: الرئيس السيسي داعم أساسى ورئيسى للصناعة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، ومحافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المعرض الدولي الأول للصناعة «ابدأ» الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تؤكد على أن الرئيس داعم أساسي ورئيسي للصناعة المصرية منذ توليه المسئولية، ويكشف اهتمام الدولة بتطوير وتوطين الصناعة وإنتاج الصناعات التي يتم استيرادها محليا .

وأشار فرحات إلي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بمنح الرخصة الذهبية لكل المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها لمدة 3 أشهر فرصة أمام الاستثمار، خاصة وأن الحكومة تسعى بكل جدية في توفير حوافز قوية للمستثمرين الصناعيين لتعويض عجز الميزان التجارى وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية وزيادة التصنيع المحلى للمنتجات المستوردة .

وأضاف: الدولة المصرية تتحرك وتفتح الباب على آخره أمام المستثمرين لدعم كافة الصناعات المصرية والعمل على دعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمات التي تشهدها البلاد وعدد كبير من دول العالم في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن مشروع توطين الصناعات الحديثة المصرية يعد أحد أهم المشروعات القومية التى ترتقى بمنتجاتنا من خلال إنتاج فائق الجودة، قادر على المنافسة العالمية، وهو ما تحرص عليه الدولة في عهد الرئيس السيسي.