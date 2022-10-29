شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ورشة عمل عن التضخم وأولويات الإنفاق الحكومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل، اليوم السبت تحت عنوان" التضخم وأولويات الإنفاق الحكومي"، ضمن فاعلياتها لدعم الحوار الوطني .

تناولت الورشة التي أدارها كلا من إبراهيم رمضان ومحمد نبيل، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عدة محاور رئيسية منها تمركز الإنفاق الحكومي في الموازنة العامة للدولة على ست أبواب رئيسية هي: باب الأجور، وتعويضات العاملين، باب شراء والسلع والخدمات، وباب فوائد الدين العام ، وباب الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، المصروفات الأخري، شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).

واتفق الحضور على عدد من التوصيات الهامة منها ضبط الأسعار وتوجيه الشركات والمصانع على وضع تسعير للمنتجات، وزيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي تحديدا في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وزيادة دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومراجعة قاعدة بيانات المواطنين المستفيدين من برامج الرعاية المجتمعية.

حضر الورشة كلا من إسلام حمدي، محمد الصوفي، على قاعود، ورامي عمرو وحسام عطفت وعلى حسين وسميرة الشريف، أعضاء التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.