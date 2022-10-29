إصابة 50 شخصا بسكتات قلبية جراء تدافع في حفل بكوريا الجنوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (د ب أ)

أصيب نحو 50 شخصا بما يشتبه أنه سكتة قلبية في منطقة إيتايوون في العاصمة الكورية الجنوبية سول إثر تدافع في حفل هالوين، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت يونهاب نقلا عن سلطات الإنقاذ والإطفاء في البلاد اليوم السبت إن مسؤولي الطوارئ تلقوا ما لا يقل عن 81 مكالمة هاتفية من أشخاص في حي إيتايوون الشهير بالنوادى الليلية قائلين إنهم يواجهون صعوبة في التنفس.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول المسؤولين بتقديم الإسعافات الأولية بسرعة وعلاج المصابين، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.