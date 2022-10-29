هدفين على انبي.. 10 صور من الفوز الأول للمصري في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

حقق نادي المصري، فوزه الأول، مساء اليوم السبت، بالموسم الجديد من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، عقب تغلبه على فريق انبي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الثالثة من المسابقة.

وأحرز هدف المباراة الأول مروان حمدي، مهاجم منتخب مصر والنادي المصري في الدقيقة 73 ثم الجزائري عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 90 من عمر المباراة، التي شهدت مستوى متوسطًا من لاعبي الفريقين، في الوقت الذي سيطر المصري على معظم فترات اللقاء.

بدأ نادي المصري المباراة بتشكيل مكون من: مروان حمدي، ومحمد جريندو، في الهجوم إلى جانب التونسي إلياس الجلاصي، والجزائري عبدالرحيم دغموم، وفي خط الوسط إيزي إيميكا وفريد شوقي، وخلفهما في خط الدفاع: كريم العراقي، ومحمد دبش، حسين السيد، وعماد الدين بوبكر، وفي حراسة المرمى: محمود جاد.

أجرى إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، التغيير الأول في الدقيقة 58 بنزول أحمد الشيخ بدلًا من "إيزي إيميكا"، ثم دفع بالوافد الجديد "أنتوني أكبوتو" بدلًا من محمد جريندو في الدقيقة 69، واختتم تغييراته في الدقيقة 90 بنزول إسلام أبو سليمة بدلا من الياس الجلاصي.

وحصل مروان حمدي، مهاجم الفريق، على جائزة أحسن لاعب في المباراة. بينما أدار اللقاء محمد عادل حكما للساحة، ومعه كل من محمود أبو الرجال وأحمد زيدان مساعدين، وأحمد ناجي حكمً رابعًا، ويتولى مصطفى مدحت مهام حكم الفيديو، ويعاونه شهاب راشد.