صحيفة إيرانية ترفض اتهامات بالتجسس ضد مراسلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

نفت صحيفة "شرق" اليومية الإيرانية، بشدة اتهامات بالتجسس ضد مراسلتها المسجونة نيلوفر حميدي.

وأكد رئيس تحرير الصحيفة مهدي رحمانيان، اليوم السبت، أن حميدي كانت تمارس مهامها الصحفية فحسب خلال تغطيتها لقضية الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني، التي توفيت داخل محبس الشرطة.

وكان تقرير استخباراتي، نشر أمس الجمعة، قد اتهم حميدي وزميلة لها، من بين أمور أخرى، بتدريبهما من قبل ما وصفه بـ "مافيا الدولة" الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) والتعاون معهما.

وذكر التقرير أن دولا أجنبية استغلت تقاريرهما بعد ذلك لإثارة الاضطرابات في إيران.

جدير بالذكر أن حميدي تعد أول صحفية تكشف النقاب عن قضية أميني في إيران. وتم القبض عليها والزج بها في سجن إيفين سيئ السمعة في العاصمة الإيرانية طهران لمدة أكثر من شهر.