التعاون الخليجي يستنكر تصريحات ألمانيا

وأكد الحجرف موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر، في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات، التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين، وبوصفها انتهاكا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية.
وأضاف الحجرف: «دولة قطر ماضية في تحقيق الإنجازات، واستضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 تعد مصدر فخر واعتزاز مستحق»، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الرائد الذي تقوم به دولة قطر، في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.
وتأتي هذه الخطوة على خلفية تصريحات لوزيرة الداخلية الألمانية، انتقدت فيها بشدة منح حق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لدولة قطر.
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