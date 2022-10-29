انفجاران في وزارة التربية الصومالية

وقال صادق دوديش، المتحدث باسم الشرطة الصومالية إن «الانفجارين المتزامنين» وقعا على طريق في موازاة مقر الوزارة، وخلفا «العديد من الضحايا»، مضيفًا «سندلي بمزيد من التفاصيل لاحقًا».
من جهته، قال الشرطي إبراهيم محمد إن إحدى السيارتين المفخختين نجحت في دخول حرم الوزارة، وأعقب ذلك إطلاق عيارات نارية، وأضاف «بعد بضع دقائق، وقع انفجار آخر في المنطقة نفسها».
ولم تتبن أي جهة الاعتداء حتى الآن، لكن السلطات الصومالية تنسب عادة هجمات مماثلة إلى متمردي حركة الشباب الإسلامية المتطرفة، التي ما زلت تنفذ اعتداءات في العاصمة مقديشو والمدن الصومالية الكبرى.
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