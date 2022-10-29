رئيسة وزراء إيطاليا تواجه مشكلة من نوع جديد

قالت رئيسة وزراء إيطاليا لا تخاطبني بـ"السيد رئيس الوزراء" لأني سأتجاهل طلبك. وقالت في تعميم حكومي إن لقبها الرسمي سيكون السيدة، معدلة تقليدا حكوميا يلقبها بالسيد الرئيس.

وأثارت جيورجيا ميلوني عقب توليها المنصب في نهاية الأسبوع الماضي غضب الحركة النسائية في إيطاليا لأنها قبلت استخدام الصيغة الذكورية لمنصبها الرسمي: رئيس مجلس الوزراء، رغم أن اللغة الإيطالية فيها التأنيث والتذكير. لكنها تراجعت عن هذا أمس وطالبت بالتعديل.

وحطم صعود ميلوني إلى السلطة كل الحواجز المنيعة أمام المرأة، لكنها تعارض بقوة نظام المحاصصة النسائية في مجالس الإدارة والبرلمان، بحجة أنه يجب على النساء الارتقاء إلى القمة من خلال الجدارة، وعينت ست نساء فقط في حكومتها المكونة من 24 وزيرا.