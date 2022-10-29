شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يعتلي الصدارة بفوز صعب أمام ليستر فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن فريق مانشستر سيتي فى الفوز على ليستر سيتي فى مواجهة الليلة بهدف نظيف بصعوبة بالغة، حيث توقع البعض أن الفريق السماوي سيحقق إنتصارًا مريحًا أمام الثعالب، ولكن الفريق الضيف ظهر أكثر تماسكًا خلال أحداث المباراة، ولم يخسر سوي عن طريق ركلة حرة سجلها ببراعة النجم البلجيكي كيفن دي بروين.

ويبدو أن غياب هالاند للإصابة عن مواجهة الليلة أثر بشكل سلبي على الفريق، حيث ظهر السيتي عاجزًا عن التسجيل فى مواجهة ليستر، الأمر الذي يؤكد لنا أن المهاجم النرويجي لا بديل له داخل الفريق.

حيث يعد هذا اللقاء الثانى للفريق السماوي الذي يعاني فيه فى التسجيل بغزارة كما هو معتاد، بعدما تعادل الفريق سلبيًا أمام بورسيا دورتمند فى الجولة الخامسة من دوري الأبطال.



كيفن دي بروين ينقذ السيتي من التعثر

ومنح كيفن دي بروين مانشستر سيتي الصدارة بشكل مؤقت لفريقه، حيث قام بتصدير الضغط لأرسنال قبل لقاء الغد أمام نوتنجهام فورست فى العودة مجددًا إلى صدارة جدول الدوري الإنجليزي، يأتي ذلك بعدما تعثر الفريق أمام ساوثهامبتون فى الجولة الماضية، والتى أنتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين الفريقين.



ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة السيتي

ويحتل نادي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة من 12 لقاء خاضهما الفريق، فى حين يأتي أرسنال فى المركز الثاني برصيد 28 نقطة ولكن من 11 لقاء فقط، كما أن الجدير بالذكر أن الفريقين تأجلت مباراتهما معًا لأجل غير مسمي، نظرًا لتزامن موعد المباراة مع وفاة الملكة إليزابيث وتوقف النشاط.