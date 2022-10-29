الجيش الروسي يتهم لندن بالضلوع في انفجارات «نورد ستريم»

موسكو: اتهم الجيش الروسي اليوم (السبت) لندن بالضلوع في الانفجارات التي تسببت في تسربات في سبتمبر (أيلول) من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق اللذين بنيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام «شارك ممثلون من وحدة تابعة للبحرية البريطانية في التخطيط والإمداد وتنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر لتخريب عمل خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2».

وفي 26 سبتمبر (أيلول) الماضي، تعرض خطا أنابيب الغاز «نورد ستريم1» و«نورد ستريم2»، اللذان ينقلان هذه المادة من روسيا إلى أوروبا، أسفل سطح بحر البلطيق لأعمال تخريب أدت إلى حدوث تسرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عقب التفجير أن التسربات الكبيرة التي حصلت فجأة في خطوط أنابيب الغاز «نورد ستريم» الممتدة من روسيا إلى أوروبا هي نتيجة «عمل إرهابي دولي».

وكان بوتين قد اتهم بشكل مباشر الولايات المتحدة وحلفاءها بتفجير خطوط أنابيب «نورد ستريم»، وقال: «العقوبات لم تكن كافية للأنغلو ساكسون، لقد انتقلوا إلى التخريب... من الصعب تصديق ذلك، لكن الحقيقة هي أنهم وراء تفجيرات خطوط أنابيب الغاز الدولية (نورد ستريم) ».