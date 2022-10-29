«التعاون الخليجي» يستنكر تصريحات وزيرة داخلية ألمانيا حول استضافة قطر للمونديال

الرياض: استنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم (السبت)، تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، بشأن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022، التي تنطلق في غضون 3 أسابيع.

وأكد الحجرف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين، بوصفها انتهاكاً للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية.

وقال: «إن دولة قطر ماضية في تحقيق الإنجازات، واستضافتها لبطولة كأس العالم 2022 تعد مصدر فخر واعتزاز مستحق». كما أشاد بالدور الرائد الذي تقوم به قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.

وأمس، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أنها استدعت السفير الألماني الدكتور كلاوديوس فيشباخ، في الدوحة، وسلّمته مذكرة احتجاج.

وأوضحت الخارجية القطرية في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها «أعربت عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلت بها سعادة السيدة نانسي فيزر، وزير الداخلية الألمانية، في حق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022»، كما طالبت بتوضيحات بشأن هذه التصريحات.

وأشار البيان إلى أن الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد بن حسن الحمادي، هو من قام بتسليم المذكرة إلى السفير الألماني. وأعربت المذكرة عن «رفض دولة قطر التام لهذه التصريحات بحق دولة تمثل استضافتها لبطولة كأس العالم إنصافاً لمنطقة ظلت تعاني من صورة نمطية ظالمة لعقود».

وأكدت المذكرة أن دولة قطر ماضية في تنظيم واحدة من أفضل البطولات من أجل إظهار حضارة المنطقة وتراثها لكل العالم، وتعزيز قيم التسامح بين الشعوب كافة، مشيرة إلى أن صدور هذه التصريحات من الوزيرة الألمانية قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل، يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا في المجالات كافة.

وشددت المذكرة على أن أهم مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، أشادت بإصلاحات دولة قطر في مجال العمال، لكونها إصلاحات فعّالة وطويلة الأمد، وهي نتيجة سنوات من التخطيط المدروس، مشيرة إلى أنها تضمنت عدة جوانب، منها إصلاحات عديدة لقوانين العمل والممارسات المتعلقة به.

إلى ذلك، وصف ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، تصريحات الوزيرة الألمانية، بأنها «مرفوضة ومستهجنة ومستفزة للشعب القطري»، مشدداً على أنه «ليس مقبولاً تسجيل الساسة مواقف للاستهلاك المحلي على حساب علاقات بلدانهم مع الدول الأخرى».

وأشار الأنصاري إلى أن قطر «ظلت منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم تتعرض إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف».