تعويضات بـ100 مليون دولار من إيلون ماسك لثلاثة فصلهم من تويتر

نيويورك: سيحصل مسؤولون كباراً، فصلهم إيلون ماسك من شركة‎ Twitter Inc ‎التي دفع 44 مليارا من الدولارات ليشتريها، وهم رئيس تنفيذي واثنين من المدراء التنفيذيين، على 104 ملايين دولار تعويضات نهاية الخدمة، اضافة الى 65 ‏مليونا و200 ألف ثمن ما يملكون من أسهم حصلوا عليها كمكافآت أثناء عملهم في “تويتر” سابقاً‎.‎

وبموجب حسبة أجرتها وكالة‎ Bloomberg News ‎الأميركية، ستحصل رئيسة السياسة القانونية والثقة والأمن‎ Vijaya Gadde ‎المولودة قبل 47 سنة بالهند، على تعويض قدره 17 مليون دولار، فيما تصل حصة المدير المالي، الأميركي‎ Ned Segal ‎البالغ 61 ‏عاما، الى 37 مليونا. أما الرئيس التنفيذي، المولود في الهند قبل 38 سنة باسم‎ Parag Agrawal ‎وتولى منصبه بالشركة منذ أقل من ‏عام، فتعويضه 50 مليونا من الدولارات‎.‎

وكان ماسك، الموصوف بأغنى رجل في العالم، ومؤسس شركة‎ Tesla ‎لإنتاج السيارات الكهربائية، كما شركة‎ SpaceX ‎للخدمات ‏الفضائية، اشترى أيضا ما يملكه الثلاثة من أسهم كمكافآت، بسعر 54.20 دولارا للسهم، حيث تملك فيجايا غادي 642 ألف سهم، ‏قيمتها 38 مليون و800 ألف دولار، ويملك نيد سيغال 406 آلاف سهم، ثمنها 22 مليونا. أما باراغ أغراوال، فيملك 155 ألف سهم، ‏قيمتها 8 ملايين و400 ألف‎.‎