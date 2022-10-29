انت الان تتابع خبر العراق ومصر يبحثان المُوقف التنفيذيّ للمشروعات المُشترَكة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن حسين "التقى وزير خارجيَّة جُمْهُوريَّة مصر العربيَّة سامح شكريّ، على هامش مُشارَكته في اجتماع وزراء الخارجيَّة التحضيريّ لمجلس جامعة الدول العربيَّة على مُستوى القمة في دورته الـ31 الذي تجريّ أعماله في الجزائر، وتم بحث سُبُل تعزيز التشاور والتنسيق بين البلدين، فضلاً عن بحث مُستجدات المُوقف التنفيذيّ للمشروعات المُشترَكة بين الدول الثلاث العراق، مصر، والأردن، بالإضافة إلى المُستجدات الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، وتطوُّرات الأوضاع في المنطقة".وأكَّد الجانبان، على "أهميَّة اعتماد مبدأ الحوار للدفع بمستويات العلاقة بين البلدين الشقيقين".

من جانبه، هنَّأ وزير الخارجيَّة المصريّ، الوزير "بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيراً لخارجيَّة جُمْهُوريَّة العراق، مُؤكِّداً رغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائيَّة، وتوطيد التعاون المُشترَك وبما يحقق الازدهار والرخاء للشعبين الشقيقين، مُعرباً عن دعم جُمْهُوريَّة مصر العربيَّة لحكومة وشعب العراق".

