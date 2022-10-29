انت الان تتابع خبر دولة عربية تعفي المقيمين في دول الخليج من تأشيرة الدخول والان مع التفاصيل

وأوضحت المتحدثة أنه "يمكن الحصول على التأشيرة في المطارات ودفع رسومها عند الوصول".

وبحسب موقع "أريبيان بزنس"، "جاء في التعميم بناء على التوجيهات التي تلقتها مطارات عمان من المديرية العامة للجوازات والإقامة بخصوص تأشيرة المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي".

يذكر أن سلطنة عمان أعلنت أيضا عن فتح باب التقدم للتأشيرة لمشجعي كأس العالم ببطاقة هيا للسفر إلى قطر، وستكون تأشيرة كأس العالم صالحة لمدة 60 يوما.