انت الان تتابع خبر روسيا تعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "تاس" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن "روسيا علقت المشاركة في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية".

وسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن للحد من الدول التي يمكنها استقبال شحنات الاتفاق وفق هذا الاتفاق، الذي ترعاه تركيا والأمم المتحدة، وسمح باستئناف صادرات أوكرانيا من الحبوب، والتي كانت توقفت منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.



وفي وقت سابق، قالت روسيا إن "الدول الأشد فقرا تحصل على ثلاثة بالمئة فقط من صادرات الغذاء التي تتم في إطار اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية، وإن نصف الشحنات تذهب للدول الغربية".