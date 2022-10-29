شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: الدولة المصرية تتجه لتطوير الصناعة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية افتتاح الرئيس السيسي للملتقى والمعرض الأول الدولي للصناعة الذى نظمه اتحاد الصناعات المصرية صباح اليوم، وتدشين الرئيس مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، مرحلة جديدة للدولة المصرية، تتجه فيها لتطوير الصناعة المصرية تحقق فيها الاكتفاء الذاتي، وكذلك التصدير للخارج بعد أن طورت البنية التحتية اللازمة لها من شبكات الطرق والكباري والإنفاق تضارع مثيلتها في دول العالم المتقدم بل وتتفوق عليها.

وقال ناجى الشهابي في بيان إن تدشين الرئيس وافتتاحه شركة ابدأ لتنمية المشروعات كشركة مساهمة مصرية تكون الذراع التنفيذي لمبادرة حياة كريمة تساهم فيها بحصة حاكمة بما يضمن مصدر مستدام لتمويل مبادرة حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية العاملة على تطوير القرية المصرية، وحياة أبنائها، وإعلانه عن تقديم مليارين جنيه تمويل لها هو ميلاد لشركة عملاقة سيكون له دور كبير في تطوير الصناعة المصرية والقرى المصرية.

وأضاف الشهابي أن الرئيس رمى الكرة في ملعب المستثمرين والصناع بمنحهم الرخصة الذهبية لكل المتقدمين لمدة ثلاثة شهور واستعداد الدولة للمشاركة معهم في مشروعاتهم بنسب تصل إلى 50% هي تأكيد من الدولة على لسان الرئيس بالدور المهم والحيوي القطاع الخاص فى الصناعة والاقتصاد الوطني، ودعا الشهابي الصناع والمستثمرين والقطاع الخاص إلى انتهاز الفرصة وتقديم ما يؤكد جديتهم وقدارتهم فى الاستثمار بمصر.

وأشار ناجى الشهابي إلى أن مبادرة "حياة كريمة" وشركة ابدأ، تمثل خطوة مهمة جدا على الطريق الصحيح نحو التحول الكامل للتصنيع المحلى وترشيد الاستيراد ..

وأضاف رئيس حزب الجيل أن أهمية تدشين الرئيس وافتتاحه شركة مبادرة "ابدأ"، يتضح من اهدافها التي تعمل على زيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، هذا بالإضافة إلى توجيه الدعم الكامل للقطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر وتابع رئيس حزب الجيل أن هذا الأمر لا يقدم الدعم للصناعة الوطنية فحسب بل يساعد بشكل كبير على مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية ودفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام .