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الزراعة وزيادة الأسعار بجلسة التنسيقية فى الشرقية ضمن جولات دعم الحوار الوطني

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القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، حيث عقد النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور النائبتين أميرة العادلي وإيمان الألفى عضوتا مجلس النواب عن التنسيقية، جلسة نقاشية مع أهالي وسيدات ومزارعين وشباب بمحافظة الشرقية.

وشرح نواب التنسيقية لأهالي الشرقية محاور الحوار الوطني وأهمية مشاركة كل المواطنين بأرائهم وأفكارهم فيه، كما أجابوا على جميع تساؤلات المواطنين.

وطرح المواطنين في الجلسة الناقشية أفكارهم لتطوير الخدمات المقدمة إليهم بجانب مناقشة ملف الزراعة والمعوقات التي تواجه المزارعين بجانب تكافل وكرامة وإجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة والمبادرات المقدمة من الدولة لدعم المواطن ونشر ثقافة الإنتاج من المنازل لتحسين مستوى دخل المواطنين.

يُشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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