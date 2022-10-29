شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت بركات من ملتقى الصناعة: الرخصة الذهبية هدية الرئيس السيسي للمستثمرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب أبناء مصر، إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة مثمر، حيث أوضح الرئيس السيسي خلال كلمته مدي مصدقيته واهتمامه بتوطين الصناعة المصرية، إلى جانب مدى قدرته على تحديث المنظومة الصناعية في مصر من خلال رفع الجودة والكفاءة.

وأوضح رئيس حزب أبناء مصر، كلمة الرئيس تستهدف تعزيز دور الصناعة من خلال تقدمها وتطويرها في وقت قصير، فضًلا عن أن هذا الدور ظاهر من خلال كلمة المهندس "محمد السويدي" رئيس اتحاد الصناعات بضرورة الحصول على" الرخصة الذهبية" ليس لمجموعة من المستثمرين فقط، ولكن لجميع المشاركين في عملية توطين الصناعات.

وأردف "بركات" أن الرئيس السيسي أثناء مشاورته لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر القرار بأن الرخصة الذهبية سوف يتم صرحت لمدة 3 أشهر لجميع الأشخاص في مجال التصنيع، مبينًا أن الرئيس سمح بالرخصة الذهبية في هذا المدة لمراجعة العوائد التي ستثمر في دعم الصناعة، وبالتالي في حالة تعزيز الدور الصناعي سيتم فتح المدة.

وأشار "مدحت" إلى أن الرئيس السيسي أكد على عدم تحقيق الرخصة الذهبية للهدف المنوط، وبالتالي حققت خسائر سيتم إيقافها فورًا، مضيفًا أن الأمر يندرج تحت تلبية الرئيس السيسي لطلبات اتحاد الصناعات والصناع بشكل سريع، وبالتالي الأمر يشير إلى شيء مهم، حيث إنه كانت مطالبنا بشكل دائم بضرورة مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام والدولة.

وتابع "بركات" أننا تحدثنا كثير عن مشاركة الدولة مع القطاع ليست في المشروعات فقط، ولكن في إصدار القرار نفسه، وبالتالي قدم الرئيس السيسي اليوم دليل عملي بمشاركة الدولة الصناع ورجال الأعمال والمستثمرين في صناعة القرار، موضحًا أن الدليل على ذلك سرعة تلبية المطلب بدون أخذ وقتًا كبيرًا أو دراسة تستهلك فترة كبير.