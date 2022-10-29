اخبار العالم

التنسيقية تلتقى أهالى 15 قرية بمركز البدرشين بالجيزة لمعرفة رؤياهم حول الحوار الوطنى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تلتقى أهالى 15 قرية بمركز البدرشين بالجيزة لمعرفة رؤياهم حول الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، عدد من الزيارات لأهالي مركز البدرشين بمحافظة الجيزة للاستماع لآرائهم حول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشملت جولة نائب التنسيقية 15 مركز بالبدرشين أبرزها "سقارة والمنشية والشوبك الغربي والشرقي والمرازيق والطرفاية ومزغونة وأبو رجوان والعزيزية وميت رهينة"، كما التقى بشباب العمل العام بالبدرشين وعدد من الجمعيات الأهلية.

يُشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكل محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كل الاتجاهات.

312261402_490685769762120_278341916075754303_n

 

 

312715892_490685813095449_3850913574890863267_n

 

 

312789942_490685679762129_5452850198457125919_n

 

 

312895470_490685826428781_2792575700887231976_n

 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا