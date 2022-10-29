نائب بالشيوخ: مبادرة ابدأ تدعم التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة

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القاهرة - سامية سيد - أشاد سالم العكش العقيلى نائب بمجلس الشيوخ، بتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمبادرة الجديدة ابدأ، والتي ستكون أحد أعمدة دعم الصناعة الوطنية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة في ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 في شرم الشيخ، وذلك تزامنا مع التوجه العالمى نحو الحد من الانبعاثات بصففة عامة.

وقال سالم العكش إن أهداف المبادرة الرئاسية لدعم الصناعة الوطنية ابدأ تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

وتتمثل رؤيتها في أن تسهم المبادرة الوطنية للصناعة "ابدأ" فى تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، فيما تتضمن رسالتها تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا، وتقوم الاستراتيجية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي وهي:

توفير فرص عمل للشباب.

توطين الصناعات الحديثة.

تقليل الفجوة الاستيرادية.