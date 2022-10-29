شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تلتقى بعض المواطنين فى القليوبية لمناقشة محاور الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من المواطنين بمقر جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية طحانوب بمحافظة القليوبية، ضمن جلسات الحوار الوطني التي تنظها التنسيقية .

وأكد "بدر" أن التنسيقية تنظر إلى الحوار الذي دعي إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره حوار مجتمعي يجب أن يشمل كل المصريين في كافة القطاعات وفي القري والنجوع والكفور، متابعا: إننا جئنا لنستمع إلى كل متطلبات المصريين من الحوار علي كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال إن الوضع السياسي بدأ يشهد إنفراجة كبيرة جدا خلال هذه المرحلة بداية بجلسات الحوار الوطني التي تضم المعارضة والمؤيدين إلى جانب لجنة العفو الرئاسي التي ساهمت في إخلاء سبيل المئات.

وتابع: "على المستوي الاقتصادي فإن القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الساعات الماضية كانت ضرورية من أجل الاستقرار الاقتصادي وثبات الأسعار،"، مضيفاً أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبلها مثل رفع الحد الأدنى للأجور ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي كانت ضرورية لمواجهة أثار التحرير لسعر الصرف .

وأشاد بالوعي الذي لاحظه خلال جولاته ولقاءاته مع المواطنين ومعرفتهم بكل الأخطار التي تحيط بالبلد وحملات التحريض التي يقوم بها مجموعة من الخونة والمرتزقة.

وأعرب المواطنين عن دعمهم الكامل للدولة المصرية وخطواتها خاصة في ظل الشعور بالتطور الكبير الذي تشهده القري في إطار مشروع حياة كريمة، وطالبوا بضرورة تحريك الأمور في الاشتراطات البنائية وضرورة الرقابة علي الأسعار وضبط الأسواق.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع ‏المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين مع كافة الاتجاهات. ‏