قتلوه خلال مباراة السوبر.. تشييع جثمان الشاب رامي في الشرقية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - حسين فتحي:

شيع أهالي في مركز أبو حماد التابع لمحافظة الشرقية، اليوم السبت، جنازة الشاب رامي نبيل، وذلك عقب التصريح بدفنه، بعدما لقى مصرعه متأثرًا بإصابته خلال اعتداء جيرانه عليه أثناء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك أمس الجمعة.

كانت مديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا بمصرع شاب خلال اعتداء جيرانه عليه وأفراد من أسرته في قرية عمريط التابعة لمركز شرطة أبو حماد.

انتقلت الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ وتبين أن المجني عليهم تجار مقرمشات في قرية عمريط التابعة لمركز أبو حماد، وأنه تصادف وجود سيدة من جيرانهم لشراء مقرمشات خلال توجيه أحد أفراد العائلة المجني عليهم كلمات سباب عبر الهاتف خلال مكالمة مع شخص آخر.

وأوضحت التحريات الاولية أن السيدة ظنت أن السباب موجهًا لها، فاستعانت بأهلها الذين تشاجروا مع المجني عليه، وتدخل أهل القرية وتم فض المشاجرة.

وكشفت التحريات أنه بعد فض المشاجرة وتدخل أهل القرية تجدد الاعتداء من جانب أهل السيدة على المجني عليه وشقيقه ووالدهما أثناء مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، ما أسفر عن مقتل الشاب رامي نبيل محمد مرسي البالغ من العمر 25 عامًا، وإصابة شقيقه عبدالحميد، 21 عامًا، بجروح قطعية في الظهر وتحت الإبط وكدمة بالكتف الأيسر، وإصابة والدهما "نبيل محمد مرسي، 57 عامًا، بطعنتين في الصدر.