غرق فيها 4 بينهم عروسان.. انتشال الجثة الأخيرة في واقعة "غسيل البطاطين" بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بسوهاج، منذ قليل، الجثة الرابعة والأخيرة من مياه نهر النيل في واقعة "غسل البطاطين" بدار السلام جنوبي المحافظة والتي راح ضحيتها 4 أشخاص من أسرة واحدة، وذلك بعد بضع ساعات من انتشال الجثة الثالثة، جرى نقلها لمشرحةالمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

البداية كانت بتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء محمد شرباش إشارة من غرفة عمليات النجدة بغرق عدد 4 أشخاص بنهر النيل دائرة مركز شرطة دار السلام.

انتقل عدد 2 طاقم إنقاذ نهري، وتبين أنه أثناء غسل كل من أية حمادة 17 عامًا لا تعمل، وشقيقتها "شيرين" 16 عامًا طالبة وتقيمان دائرة المركز بغسل بعض المفروشات علي شاطئ نهر النيل المواجهة لمنزلهما انزلقت قدمهما وسقطتا بالنهر وحال قيام كل من شقيقهما "إسلام" 14 عامًا طالب، وخطيب الأولى "محمد. ر" 22 عامًا مزارع، "انتصار. ر" 45 عامًا ربة منزل "والدة المذكورات" بمحاولة انقاذه ما غرقوا بالنهر، وتمكنت الأخيرة من الخروج من النهر دون حدوث أي إصابات بها.

أفادت الأخيرة قررت بمضمون ما تقدم، ونفت الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.