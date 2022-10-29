قبل COP27.. نصائح "أولياء أمور مصر" للمساهمة في الحد من تلوث البيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن العد التنازلي بدأ على انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 التي ستقام في مدينة شرم الشيخ بداية من يوم ٦ نوفمبر حتى ١٨ لمناقشة تغير المناخ، وما تفعله البلدان لمواجهة تلك المشكلة ومعالجتها.

وأضافت الحزاوي، في بيان لها اليوم السبت: "في إطار الدور التربوي والتوعوي الذي يقوم به جروب ائتلاف أولياء أمور مصر، كان يجب الاهتمام بهذا الحدث المهم ونشر التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ودور كل فرد في ذلك"، متابعةً: "ابدأ بنفسك ولا تستهين بقدرتك على إحداث تغيير للأفضل، فيجب مراعاة البيئة في كل الأنشطة التي تقوم بها وتغيير العادات الضارة بالبيئة".

وقدمت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر مجموعة نصائح للمساهمة في الحد من تلوث البيئة؛ وهي:

- تقنين استخدام الأكياس البلاستيكية أو الورقية واستخدام الأكياس القماش القابلة للاستخدام مرات عديدة.

- استبدال المصابيح الموفرة للطاقة بالمصابيح القديمة؛ لما توفره من استهلاك للطاقة كما أن مدة صلاحيتها تدوم لفترة طويلة.

- استخدام الأكواب المصنوعة من الزجاج بدلًا من الأكواب المصنوعة من الورق.

- فصل الأجهزة غير المستخدمة من المصدر الكهربائي وإغلاق ما لا نستخدمه سواء أضواء أو التلفاز أو الكمبيوتر، وغيرها من الأجهزة التي تستهلك الكهرباء.

- المشي أو الانتقال عبر دراجات في حالة المسافة قصيرة كبديل عن السيارة.

- ترشيد الاستهلاك عند ضبط أجهزة التكييف، وذلك بضبط درجة الحرارة أقل أو أعلى بقدر ضئيل من درجة الحرارة الخارجية.

- يفضل الالتزام باكتمال حمولة غسالة الملابس حتى يتم تشغيلها، وهو ما يوفر استهلاك الماء والطاقة، وكذلك الحال في غسالة الأطباق.

- نستعير أو نستأجر الأشياء التي لن نحتاج إلى استخدامها إلا مرة واحدة ويعتبر استخدامها نادرًا في المناسبات.

- إعادة استخدام كل ما يمكنا إعادة استخدامه بدلًا من إلقائه في القمامة.

- نحرص على شراء البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

- التبرع بالأدوات المنزلية والأجهزة والملابس وخلافه إلى جهة أو أشخاص لإعادة استخدامها، وذلك من خلال الجهات المجتمعية والخيرية التي تعمل على تجميع تلك الأشياء وإعادة توزيعها، ويمكن أيضًا بيعها للغير عبر المواقع المخصصة لبيع الأشياء المستعملة.

- يمكن أن نبدع ونبتكر في تحويل الأشياء القديمة كالملابس مثلًا من خلال إضافة إكسسوارات أو رسم عليها أو تطريزها.

- لا تستخدم الهيليوم في نفخ بالونات الاحتفالات بل تحرص على نفخها بالهواء العادي.

- الحرص على تخزين بقايا الطعام بطريقة صحيحة وإعادة استخدامها في يوم آخر.

- تجنب رمي الطعام الزائد من الحفلات أو غيرها، ويمكن مشاركته مع الأصدقاء والجيران والعائلة.

- الترتيب مع الأصدقاء كفكرة الانتقال الجماعي أثناء الذهاب للعمل أو حتى توصيل الأبناء إلى المدرسة، ويمكن المشاركة في مصاريف البنزين، وبذلك نوفر لأنفسنا وللبيئة كما نوفر في احتياج السيارة للصيانة.

واختتمت الحزاوي مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك دور لوسائل الإعلام المختلفة في رفع الوعي من خلال عمل فيديوهات توعوية لخطورة التلوث البيئي وكيفية المساهمة كأفراد في الحد منها؛ كما يجب أن تهتم المدارس والجامعات والنوادي وغيرها بعقد ندوات توعوية في ذلك الأمر.

جدير بالذكر أن مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر هو رقم 27، ويعد جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والتي تعد معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم؛ بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.