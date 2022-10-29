بينها أكبر ناقلة حاويات في العالم.. عبور 65 سفينة قناة السويس بحمولات 3.7 مليون طن

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس_ حسام الدين أحمد:

سجلت قناة السويس عبور 65 سفينة في الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية بلغت 3.7 مليون طن.

وتفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حركة الملاحة بالقناة، اليوم السبت، وحرص رئيس الهيئة على متابعة سير العمل خلال تواجده بمارينا المرشدين بالإسماعيلية.

واطمأن الفريق ربيع على انتظام العمل في كافة المواقع المرتبطة بتنظيم حركة الملاحة، موجها التحية للمرشدين ورجال إدارة التحركات، مشيداً بالجهد الكبير المبذول للحفاظ على ريادة القناة.

وتصدرت حركة الملاحة اليوم السبت، من اتجاه الشمال سفينة الحاويات العملاقة EVER APEX بحمولة كلية248 ألف طن والمصنفة كأكبر سفينة حاويات في العالم.

وعبرت السفينة قادمة من هولندا والمتجهة إلى سيريلانكا، فيما جاءت سفينة الحاويات COSCO SHIPPING SOLAR التي ترفع علم هونج كونج على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 233ألف طن في رحلتها القادمة من سنغافورة والمتجهة إلى اليونان.

وأكد رئيس الهيئة على أن التقارير الملاحية بالقناة تعكس بما لا يدع مجالا للشك عدم صحة الأصوات التي شككت في الجدوى الاقتصادية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تحقيق المستهدف منه برفع كفاءة القناة بزيادة طاقتها العددية والاستيعابية وما ترتب عن ذلك من زيادة متوسط العبور اليومي للسفن العابرة للقناة.