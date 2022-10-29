بالأسماء.. 7 مصابين في تصادم سيارتين بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب، 7 أشخاص اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية أبو الجود التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من مختار محمد عبد الفتاح، 34 عاما، ومنار محمد عبد الفتاح، 45 عاما، ومعتصم محمد محمود، 9 أعوام، ومصعب أحمد الشافعي، 38 عاما، ومنال عبدالفتاح غريب، 30 عاما، ووجيه منصور أبو سعد، 18 عاما، مقيم بكفر الدوار، ومجدي محمد علي، 6 أعوام، وجميعهم مقيمون بكفر الدوار، باستثناء الرابع مقيم بأبو حمص.

جرى نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي، وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.