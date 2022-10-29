القوى العاملة تعقد ندوة توعوية بالسلامة والصحة المهنية بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إنها تلقت تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا، بشأن نشاط لمكتب السلامة والصحة المهنية بمغاغة، وتنظيم ندوة توعية في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بعنوان (احمي نفسك).

وبحسب بيان، اليوم السبت، جاء ذلك بمستشفى الرمد بمغاغة، لتوعية العمال وممثلي المنشآت بأهمية تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل.

وأوضح هشام زكي إسحاق، مدير مديرية القوى العاملة بالمنيا، في تقريره، أنه تم عقد الندوة تنفيذا لخطة التوعية والإعلام بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة بالتنسيق مع إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية.

وأشار إلى أن الندوة شملت موضوعات خطة الطوارئ ومهمات الوقاية الشخصية والإجراءات الاحترازية وبلغ إجمالي الحاضرين 16 عاملا.​