شنق نفسه.. العثور على جثة شاب داخل غرفته بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم شاب على إنهاء حياته بقرية أبو رقبة التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، بداعي مروره بأزمة نفسية، وتقرر إيداع جثمانه بمشرحة مستشفى شبين الكوم تحت تصرف النيابة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون يفيد بعثور أسرة على جثة نجلها "محمد.م.ح" 26 عامًا، داخل غرفته وجسده مربوط بحبل ومعلق بالسقف.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

هذا وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي بدورها وجهت بعرض الجثة على الطب الشرعي.