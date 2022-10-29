شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية إيجابية لليفربول قبل مواجهة ليدز يونايتد فى الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي ليفربول تحدي سهل نسبيًا أمام ليدز الليلة، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر، من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعي "الريدز" لمواصلة إنتصارته فى الفترة الماضية فى بطولة دوري الأبطال، وإعطاء الفريق دفعة معنوية فى مواجهات البيرميرليج القادمة، لتعديل مسار الفريق فى المنافسة.

ويمتلك ليفربول إحصائية مميزة فى مواجهاته السابقة مع ليدز، حيث تواجه الفريقين فى 28 مواجهة سابقة، نجح خلالها "الريدز "فى الفوز ب 17مباراة، فى حين خسر الفريق 5 مواجهات فقط، وحسم التعادل الإشتباك بين الفريقين فى 6 مباريات سابقة، الشئ الذي يؤكد أفضلية كتيبة يورجن كوب فى تاريخ مواجهات الفريقين.



تحذيرات قوية من يورجن كلوب للاعبيه!

وعلى الرغم من التفوق الكبير لليفربول فى مواجهات الفريقين السابقة، إلا أن هزيمة الفريق أمام نوتنجهام فورست فى الجولة السابقة، يدفع الفريق للتركيز فى مواجهة الريدز، خاصة أن الفريق تعثر أمام متزيل جدول الترتيب، حينما شعر لاعبيه بسهولة المباراة، الأمر الذي حذر منه المدرب الألماني يورجن كلوب بشدة لتجنب تكرار هذا السيناريو.



موعد مباراة ليفربول وليدز فى البيرميرليج

ومن المقرر أن يستضيف نادي ليفربول فريق ليدز يونايتد اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 14 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على ان تقام المباراة فى تمام الساعة 8:45 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 9:45 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.