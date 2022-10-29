انت الان تتابع خبر سيارتان ملغومتان تستهدفان وزارة التعليم الصومالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكثيرا ما تنفذ حركة "الشباب" تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو وأماكن أخرى لكن لم يتضح ما إذا كانت هي وراء التفجيرات الأخيرة.

وقال أحد سكان المدينة: "استهدفت سيارتان ملغومتان مبنى وزارة التعليم الواقع في شارع كيه5".



وصرح نقيب الشرطة الصومالي بأن "الانفجار الأول أصاب جدران مبنى الوزارة بينما وقع الانفجار الثاني مع وصول سيارات الإسعاف وتجمع الناس لنجدة الضحايا".

وقال مسعف إن "الانفجار الثاني تسبب في احتراق سيارة إسعاف تابعة للخدمة لدى وصولها لنقل المصابين من الانفجار الأول، وأضاف أن سائقا ومسعفا أصيبا في الانفجار".

وتابع قائلا إنهم "لم يتمكنوا بعد من معرفة ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى أو حصر عدد المصابين في كلا الانفجارين".



وتسعى حركة "الشباب" المتحالفة مع تنظيم القاعدة، والتي تخوض قتالا في الصومال منذ أكثر من عقد، إلى الإطاحة بالحكومة المركزية وإقامة نظام حكم على أساس تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.