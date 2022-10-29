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حاولوا خطف طفل.. اعتقال 3 أشخاص في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد تمكنت من القبض على (٣) اشخاص يستقلون دراجة نوع (تك تك) لمحاولتهم خطف طفل اثناء خروجه من المدرسة".

وبينت، أنه "جاء ذلك بعد ورود إخبار للسيطرة المركزية بوجود محاولة خطف ضمن منطقة الغزالية"، مشيرة إلى "تسليمهم اصولياً الى مركز الشرطة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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