انت الان تتابع خبر الإطاحة بعصابة خطف وقتل في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الجهاز في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "ضمن جهود جهاز الأمن الوطني الرامية لملاحقة عصابات الخطف والجريمة المنظمة، تمكنت مفارز الجهاز في محافظة ديالى استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة وجهد ميداني استمر لأيام، من القاء القبض على عصابة خطف مكونة من (٣) أشخاص أقدمت على خطف وقتل مواطن من أهالي بعقوبة يعمل سائق (عجلة تكتك) ومن ثم تغيير مكان دفنه أكثر من مرة لاخفاء آثار الجريمة".وأشارت إلى "تدوين أقوال المتهمين أصولياً وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون، كما وجرى تسليم جثة المخطوف إلى دائرة الطب العدلي".