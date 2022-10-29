انت الان تتابع خبر برلماني يدعو السوداني لزيارة نينوى ويضع أمامه خمسة ملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشمري في بيان، ورد لـ الخليج 365، اننا "في الوقت الذي نبارك فيه ولادة الحكومة الجديدة برئاسة السوداني فإننا نتأمل فيها خيراً في معالجة العديد من الملفات التي أرهقت الشعب العراقي عموما وابناء محافظة نينوى خصوصا"، مبيناً أن "أول تلك الملفات هو معالجة الفساد الذي استشرى في العراق ونينوى على وجه التحديد والذي دفع ثمنه المواطن البسيط".وأضاف، أن "الملف الثاني هو ملف البطالة حيث تعيش المحافظة وضعا مأساويا نتيجة لانتشار البطالة وتراكمات سطوة الجماعات الارهابية على مقدراتها واخرها زمر داعش الارهابية وما تسبب به من ركود اقتصادي دفع ثمنه الشباب وعوائلهم، ومن تبعاتها حرمان أبنائها من الانخراط في المؤسسة العسكرية منذ عام 2004 خشية التصفية من قبل تلك الجماعات الإرهابية ما يستوجب تعويض ابناءها عن تلك الفترة وبما أشار إليه الدستور من التوازن داخل المؤسسة العسكرية بفتح باب التطوع لبناء نينوى داخل تلك المؤسسة العظيمة".الملف الثالث، بحسب الشمري، هو "الفقر وضرورة ايجاد معالجات فورية له من خلال زيادة مخصصات اعانة العوائل الفقيرة والتي حرمت من تلك الإعانات في فترة سيطرة زمر داعش الارهابية على مقدرات المحافظة ناهيك عن ارتفاع نسبة الأرامل واليتامى والعوائل المتعففة"، لافتا الى ان "الملف الرابع يتمثل في ملف الاعمار للبنى التحتية المتهالكة خصوصا المستشفيات والمدارس والطرق بغية اعادة رونق المحافظة ومكانتها التي تستحقها بعد حجم التضحيات التي قدمتها والمعاناة التي عاشتها".

واكد ان "الملف الخامس وهو معالجة قضية المفسوخة عقودهم والمفصولين العسكريين والامنيين والذين رغم صدور قرار بإعادتهم منذ اكثر من قرابة العامين الا انه ما زال مجرد حبر على ورق دون تطبيق"، مشددا على ان "زيارة السوداني للمحافظة والاطلاع المباشر على حجم المعاناة فيها سيكون رسالة ايجابية وقوية من الحكومة الجديدة في جديتها بمعالجة جميع الملفات العالقة وإنهاء حالة المعاناة التي عانت منها طيلة السنوات السابقة".

