انت الان تتابع خبر مواليد هذه الأبراج على موعد مع الحب.. هل أنت من بينها؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحسب عالمة الفلك جاكلين عقيقي، فانّ الخبر الابرز والاهم لهذا الأسبوع هو عودة كوكب الحظ والشهرة الى برج الحوت اعتبارا من يوم السبت 29 تشرين الاول، الأمر الذي يمكّنه من الدخول في مرحلة جميلة تحمل اليه الانجازات واللقاءات الحلوة والارتياح النفسي الذي لطالما بحث عنه مولود هذا البرج. سيكون من السهل عليه اتخاذ القرارات في هذه الفترة.