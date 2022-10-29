شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: إعلان الرئيس مشاركته مع مستثمرى ابدأ يؤكد أن توطين الصناعة هو رسالة الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعمل حاليا على استكمال رؤية الدولة لمنح تسهيلات للمستثمرين من اجل زيادة الاستثمار ودعم الصناعة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التوجيه بمنح الرخصة الذهبية لمدة 3 شهور لكل المستثمرين، يعكس حرص الدولة على منح كافة التسهيلات لجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة فى عملية التنمية، بصفته ركيزة رئيسية للاقتصاد المصري.

وأضاف الجندى أن مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية فى مركز المنارة للمؤتمرات وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، خطوة هامة نحو زيادة التمكين الاقتصادى، لافتا إلى أن الرئيس أعلن استعداده للمشاركة في المبادرة للتشجيع، مما يعكس حرص القيادة السياسية على تحريك القطاع ودعم توجه الدولة بتشجيع القطاع الخاص في مصر.

وتابع عضو مجلس الشيوخ: التصنيع ودعم الاستثمار يبدو أنها رسالة الدولة في الجمهورية الجديدة على أن تكون الصناعة هي اللبنة الأساسية خلال المرحلة المقبلة، كما أشار إلى أن الربط بين المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" وتوطين الصناعات، سيسهم في إحداث نقلة اقتصادية حقيقية والوصول لمجتمعات ريفية مستدامة، لتكن شريكة بشكل رئيسي في عملية التنمية.