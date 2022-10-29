بفائدة 17.25%.. من العملاء المستفيدون من الشهادات ذات العائد المرتفع؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أعلنت 3 بنوك وهي الأهلي ومصر والقاهرة طرح شهادات جديدة ذات آجال 3 سنوات مرتفعة العائد تصل إلى 17.25% سنويا بداية من يوم الخميس الماضي بعد ما أعلن البنك المركزي رفع الفائدة 2% على الإيداع والإقراض.

وأعلن البنك المركزي المصري الخميس الماضي رفع سعر الفائدة 2% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس لأول مرة من 5 شهور ليسجل بعد الزيادة 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

وحددت البنوك المستفيدين من الشهادات الجديدة مرتفعة العائد وهم أصحاب الإصدارات الجديدة وليست الإصدارات القائمة بالفعل للشهادات أجل 3 سنوات والتي لن يتم تعديل الفائدة عليها حتى انتهاء آجالها.

كما تتيح البنوك للعملاء إمكانية كسر شهاداتهم القائمة لشراء الجديدة ولكن سيتحمل العميل تكلفة مالية على كسر أي شهادة قبل انتهاء آجالها، وهذه الحالة قد لا تكون مجدية لبعض العملاء بسبب تكلفة إلغاء الشهادة القائمة.

ويمكن للعملاء في البنوك الأخرى استثمار جزء من مدخراتهم في الشهادات ذات العائد 17.25%، في حال عدم قدرة البنك الذي يتعامل معه على طرح شهادة تضاهي هذه الفائدة المرتفعة.

وبدأت البنوك الثلاثة في بيع الشهادة مرتفعة العائد في الفروع من يوم الخميس الماضي وتستكمل غدا بيعها، كما أتاحت شراءها من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

ويتناول الخليج 365 تفاصيل دوريات صرف الفائدة على الشهادات ذات الفائدة المرتفعة في 3 بنوك حكومية.

البنك الأهلي المصري

قرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة بلاتينية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% و يصرف العائد سنويا، وذلك تزامنا مع قرار البنك المركزي الاستثنائي برفع سعر الفائدة 2%.

ورفع البنك أيضا سعر الفائدة على الشهادة البلاتينية 3 سنوات من 14% إلى 16% سنويا بدورية شهرية لصرف العائد، وبفائدة 16.25% سنويا بدورية ربع سنوية لصرف العائد، و16.5% سنويا بدورية نصف سنوية لصرف العائد.

بنك مصر

أعلن بنك مصر رفع سعر الفائدة على إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بنسبة 3.25% لتصل إلى 17.25%؜، يصرف سنويا وهو ما يأتي تماشيا مع نفس قرار البنك الأهلي المصري.

وأتاح البنك إصدارات أخرى من نفس الشهادة بعائد يصرف شهريا بنسبة 16% سنويا، وبدورية ربع سنوية لصرف العائد بنسبة 16.25% سنويا.

بنك القاهرة

قال بنك القاهرة إنه قرر إصدار شهادة ادخارية جديدة "بريمو جولد" لمدة 3 سنوات بعائد 17.25% سنويًا.

وأتاح البنك من نفس الشهادة إصدار بعائد يصرف بدورية شهرية بفائدة 16% سنويا، وإصدار بعائد يصرف بدورية ربع سنوية بفائدة 16.25% سنويا.