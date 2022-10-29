زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. "قومي الأجور": اجتماع قريب لبحث الأمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، بحديث المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، خلال الملتقى والمعرض الأول للصناعة، بدعم العاملين بالقطاع الخاص وتقديم علاوة قدرها 300 جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور أسوة بالحكومة.

وقال البدوي، في تصريح لمصراوي: هذه مبادرة تستحق الشكر من المجلس القومي للأجور ومن اتحاد عمال مصر، إلى اتحاد الصناعات المصرية، وذلك وفر علينا كثيرا من الجهد خلال الفترة القادمة.

وتابع: هذه المبادرة تساهم في حل كل المشكلات اللي كانت موجودة أو اللي بتواجه اجتماع المجلس القومي للأجور وبكده لازم المجلس يجتمع.. ومن المقرر اجتماعه خلال الفترة القليلة المقبلة لإقرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وتحديد موعد تطبيقه وذلك مطلع يناير 2023.

وناشد عضو المجلس القومي للأجور، أصحاب الأعمال بضرورة التحرك سريعا لمساندة العاملين بالقطاع الخاص وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد من أجل الاستقرار الاجتماعي بين طبقات الشعب.

وكان المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أكد خلال افتتاح الملتقى والمعرض الأول للصناعة، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ومنح 300 جنيه للعاملين بالقطاع.

وتابع السويدي: إحنا مش هانرفع الحد الأدنى للأجور فقط لكن هنرفع الكل 300 جنيه حتى لو هو معدي الحد الأدنى فالكل هيزيد 300 جنيه.

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