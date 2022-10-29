تركيا تحتفل بإطلاق أول سيارة كهربائية محلية الصنع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يقام حفل في تركيا اليوم لإطلاق أول سيارة كهربائية محلية الصنع في البلاد.

ونفذ المشروع كونسورتيوم يعرف باسم توغ، دعمته الحكومة بتخفيضات ضريبية وأراض مجانية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في بداية الشهر الحالي عن اقتراب افتتاح مصنع إنتاج السيارة الكهربائية في منطقة غمليك في ولاية بورصة.

ولم يكشف بعد عن سعر السيارة، لكن كشف عن موعد عرضها في الأسواق إذ يتوقع أن تكون في المتناول في الربع الأول من العالم المقبل، وستطرح بـ6ألوان الأزرق والأحمر والأبيض والأسود والرمادي والبيج.

وكانت تركيا قد كشفت في ديسمبر 2019، عن إنتاج أول سيارة وطنية مصنعة بإمكانات محلية خالصة.