بالصور- شجاعة طفل تنقذ طفلة من صعق كهربائي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شجاعة طفل عمره 14 عامًا يدعى صلاح خضر إبراهيم، في إنقاذه طفلة من صعق كهربائي من أحد أعمدة الإنارة، نتيجة الطقس السيئ الذي شهدته البلاد اليومين الماضيين.

وأظهر مقطع الفيديو طالبًا يبدو فى المرحلة الإعدادية، يهرول نحو طفلة تستنجد بالمارة وهي ممسكة بعمود إنارة في قرية بني ماضي، وجذبها من ملابسها وإبعادها عن العمود وإنقاذ حياتها، دون تعرضه لأذى.

وأشاد متابعي ومشاهدي الفيديو على مواقع التواصل، بتصرف الطفل بالشجاع، الذي أسرع لإنقاذ الطفلة دون أن يتردد وجذبها من ملابسها ليبعدها عن العمود.