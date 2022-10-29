المؤبد لشخص متهم بتصنيع مخدرات في بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، شخصا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بصنع مواد مخدرة والإتجار فيها، وغرامة 100 ألف جنيه.

وقضت المحكمة بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة حيازة جوهر مخدر بغرض الاتجار فيه، وغرامة 10 آلاف جنيه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 4759 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم "محمود.م"، صنع جواهر مخدرة "الأندازول - الميثامفيتامين" بقصد الإتجار وبغير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم، أنه حاز وأحرز بقصد الإتجار أقراصًا مخدرة "الترامادول" وجوهر مخدر "الحشيش", في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.