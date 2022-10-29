الصحة العالمية: أكثر من 450 حالة وفاة في أفغانستان بسبب تفشي أمراض معدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول- (د ب أ):

ذكر تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية أن 452 شخصا توفوا في أفغانستان، بسبب الحصبة والإسهال الحاد، فيما تتعامل البلاد مع العديد من تفشي الأمراض المعدية.

وأضاف تقرير المنظمة أمس الجمعة أن 378 شخصا توفوا بسبب مرض الحصبة، في الأشهر العشرة الماضية، و76 آخرين توفوا في هذا الشهر، جراء الإسهال الحاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف التقرير الجديد من المنظمة أن أفغانستان تتعامل مع كوفيد-19 وحمى الضنك وحمى الكونغو والسعال الديكي والملاريا. كما كشف التقرير أيضا عن تفش لمرض الحصبة والإسهال الحاد في البلاد، مما تسبب في حالات وفاة.

وتابع تقرير المنظمة أن 71 ألفا و90 حالة مؤكدة للحصبة، ظهرت في أفغانستان في الفترة من يناير هذا العام و22 أكتوبر، مما أدى إلى 378 حالة وفاة، بمختلف أنحاء البلاد، حيث شكل الأطفال معظم ضحايا المرض.

وأضاف التقرير أن المرض أضر بكل إقليم في أفغانستان، لكن أقاليم "باداخشان" و"كابول" و"ننكارهار" و"قندوز" و"هلمند" و"تخار" و"هيرات" الأكثر تضررا.

وتابع التقرير أن 204 آلاف و116 شخصا أصيبوا بالإسهال الحاد، في أفغانستان، منذ مايو هذا العام، من بينهم 76 توفوا. وشكل الأطفال تحت خمس سنوات 9ر54% من هؤلاء، الذين أصيبوا بالمرض و80% من إجمالي حالات الوفاة.